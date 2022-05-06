ИА REGNUM, 6 мая 2022, 23:46 — REGNUM Яндекс в сфере топонимики продолжает придерживаться «альтернативной» версии происходящего в Донбассе и на Украине.
Так, уже освобожденный от нацистов Мариуполь при выдаче результатов поиска именуется на первом экране «городом в Украине». (К формулировке возникают как политические, так и филологические вопросы.)
Вернувшийся в состав России восемь лет назад Симферополь числится просто «городом», как бы не имеющим никакой страновой принадлежности.
При этом все остальные столицы регионов России, к примеру, Саранск или Уфа, обозначаются как «город в России».
Еще меньше, чем Симферополю, повезло Донецку — в подзаголовке он перестал быть даже «городом», остался просто «Донецком».
Объясняется такая ситуация тем, что Яндекс по умолчанию считает основным источником информации по данному вопросу «Википедию».
Результаты выдачи материалов о Донецке, Луганске, Симферополе, Севастополе уже были частично исправлены как «Википедией», так и Яндексом.
Но Мариуполя или, к примеру, Станицы Луганской (она, согласно Яндексу и «Википедии» — «посёлок городского типа на Украине») это пока не коснулось.
Ссылки на «Википедию» появляются в Яндексе на первом (после рекламы) месте при поиске по абсолютно любому географическому наименованию.
А уже из «Википедии» любознательный читатель «узнает» следующее.
О Харькове: «Российские войска убивали в городе мирных жителей, включая детей, в частности 16 апреля 2022 года погибли восемь человек, включая семимесячного младенца. 17 апреля после обстрела российскими военными в центральной части Харькова были убиты пять человек».
В то время как в действительности Вооруженные силы России не атаковали и не атакуют жилые кварталы. Не говоря уже о том, что фраза «войска убивали в городе мирных жителей» читается как «военные ходили по улицам и убивали всех, кто под руку попадется».
О Буче читатель «узнает»: «В 2022 году во время вторжения России на Украину в Бучу вошли российские войска и на территории города велись ожесточённые бои. После освобождения Бучи от российских войск в городе были обнаружены факты массового убийства мирных жителей».
В то время как в действительности киевская кроваво-пропагандистская картинка была сшита нитками настолько белыми, что о ней уже почти перестали вспоминать и в «свободных» западных СМИ.
Ну и, конечно, читатель сможет повторно насладиться самой известной статьей «независимой» «Википедии», на которую (статью) ведут ссылки со страниц обо всех населенных пунктах Донбасса и Украины.
Статьей с такими вот цитатами: «В качестве обоснования вторжения Владимир Путин заявил о необходимости защиты ДНР и ЛНР и самой России, а также использовал не соответствующую действительности характеристику Украины как неонацистского государства».
В то время как в действительности характеристика Украины как неонацистского государства с каждым днем специальной военной операции получает всё новые обоснования и подтверждения. Для тех, кто хочет видеть. Кто не хочет лгать. Кто не хочет информационно обслуживать украинский неонацизм и его преступления.
И с каждым днем операции появляется всё больше вопросов как к «независимой» «Википедии», так и к отдавшему ей на откуп всю мировую географию «российскому» Яндексу.