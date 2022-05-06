Гавана, 6 мая, 2022, 23:16 — ИА Регнум. В результате взрыва, произошедшего в отеле «Саратога» в Гаване, погибло не менее восьми человек, еще около 30 пострадали, сообщает 6 мая правительство Кубы на своей странице в Twitter.

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Пострадавшие госпитализированы.

«На данный момент известно, что погибли восемь человек, около 30 госпитализированы. Проводится приём крови для раненых», — указано в сообщении.

На месте взрыва продолжается поисково-спасательная операция.

Ранее власти Кубы заявили, что исключают версию террористического акта. Основной версией причин взрыва считается несчастный случай.