Тирана, , 03:39 — REGNUM В албанском городе Влёра 6 мая стартовали международные соревнования по воздушному спорту Albania Open 2022. В 23-х соревнованиях принимают участие 89 пилотов из 14 стран мира, в том числе чемпионы мира.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в соревнованиях участвуют спортсмены из соседних с Албанией государств, а также Испании, Франции, Венесуэлы и Колумбии.

Организация Албанская аэронавтика появилась в 1994 году и с тех пор является главным организатором мероприятий, посвященных парашютному спорту в Албании. Участники мероприятия передвигаются на различных воздушных судах, включая воздушные шары.

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