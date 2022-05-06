Вашингтон, 6 мая, 2022, 23:35 — ИА Регнум. Американский режиссёр Сэм Рэйми планирует снять продолжение «Человека тьмы». Об этом 6 мая пишет портал Film.ru.

Кадр из фильма «Человек тьмы Лиам Нисон

«Продюсер уже есть. Я пока не знаком с сюжетом, не вдавался в него, был занят. Но, думаю, будет здорово», — заявил режиссёр. Также Рэйми не уточнил, появится ли в сиквеле Лиам Нисон, сыгравший главную роль в оригинальной картине.

Напомним, что фильм «Человек тьмы» вышел в 1990 году. В центре сюжета оказывается доктор Пэйтон Уэстлэйк (Лиам Нисон), который мстит злоумышленникам, нанёсшим ему увечья в химической лаборатории.