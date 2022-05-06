Приштина, Сербия, 6 мая, 2022, 23:26 — ИА Регнум. Спикер парламента Косово Главк Конюфца 6 мая провел встречу с делегацией Союза арабских государств по развитию и окружающей среде, участвующей в арабо-европейской международной конференции.

Kuvendikosoves.org Главк Конюфца (справа) и президент Косово Вьоса Османи (слева)

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, конференция состоится в Приштине 7 и 8 мая, ее организаторами стали дипломатическая академия при МИД Косово и министерство окружающей среды Косово.

Конюфца подчеркнул традиционно дружеские отношения Косово с арабскими странами и выразил готовность Косово к сотрудничеству в конкретных сферах — энергетике, окружающей среде и сельском хозяйстве.

Напомним, мусульмане составляют свыше 80% населения Косово. Напряженность в отношения арабского мира с Приштиной вносит тот факт, что Косово открыло посольство в Иерусалиме, что в апреле комментировал глава МИД Палестины Рияд Аль Малики.