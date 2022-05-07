Скопье, 7 мая, 2022, 04:19 — ИА Регнум. Президент Северной Македонии Стево Пендаровски 6 мая заявил, что шансы на снятие болгарского вето на начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС летом 2022 года меньше 50%.

Vlada.mk Президент Северной Македонии Стево Пендаровски

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик обвинил болгарскую сторону в неконструктивном подходе к переговорам с Северной Македонией.

По словам Пендаровски, премьер-министр Болгарии Кирил Петков в начале своего мандата предпринял ряд успешных шагов, открывших дорогу к сотрудничеству, однако за последний месяц ситуация вернулась в прежнее, непродуктивное русло — последовал ряд оскорблений в адрес представителей страны. Причиной этого Пендаровски назвал влияние внеправительственных игроков, а не желание самого Петкова.

Напомним, Болгария уже три года блокирует начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС.