7 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 01:19 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трамп отверг нападки главы Белого дома Джо Байдена, который заявил, что организация Трампа MAGA «раскалывает» страну и является «самой экстремальной политической организацией, существовавшей в новейшей истории Америки». MAGA — это аббревиатура лозунга Трампа «Сделаем Америку снова великой», который он использовал в своей президентской кампании 2016 года.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«MAGA спасает Америку, — заявил Трамп в интервью Fox News. — Наша страна катится в ад».

При этом политик напомнил о неудачах Байдена, среди которых числятся «инфляция, некомпетентный вывод войск из Афганистана, отказ вывезти союзников, раненых солдат, военное оборудование на 85 миллиардов долларов».

Бывший президент также указал, что Соединенные Штаты потеряли уважение всего мира, и что при нём украинского кризиса никогда бы не произошло.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Проблема в том, что демократы будут делать всё возможное для сохранения своей власти, в то время как республиканцы (как правило) играют по правилам. Это нечестная гонка, и поэтому демократы продолжают всё сильнее тащить страну влево», — указывает DenWiggen.

«Попытка подменить выборщиков и подмять под себя волю народа — это немного выходит за рамки, вам не кажется?» — отвечает CyyberNinjja.

«Это та же администрация Байдена и Харрис, которая пыталась помешать фермерам получить помощь только потому, что им не нравился цвет кожи фермера. И всё же они утверждают, что кто-то другой является экстремистом», — сравнивает Fight-Againstthe-Tyrants__blogspot.

«Наши отцы-основатели, без сомнения, принадлежали к самой экстремальной политической партии. Их действия дали нам те свободы, которыми мы наслаждаемся сегодня. На эти свободы покушается вторая самая экстремальная политическая партия в нашей истории — Демократическая партия, и она должна быть отстранена от любой власти или влияния», — считает centralcoastretiree.

«У нас есть политическая партия у власти, которая готова на всё, чтобы остаться там. Даже в ущерб конституции и биллю о правах», — отмечает techsavvy.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Они очень намеренно разрушают конституцию. Их цель — жестко надавить на глобализацию и маргинализировать американцев, сломив их финансово, чтобы заставить полагаться на правительство», — комментирует unconcerned445.

«Я жил в 60-е годы. Я помню протесты против войны, бунты, взрывы, борьбу за гражданские права, убийства, скандалы, осуждения и отставки. Но я не думаю, что мы когда-либо были так близки к потере республики, как сегодня, в наше время», — делится BillDewall969.

«Ужасно смешно для Байдена говорить об экстремизме MAGA, когда очевидно, что какой-то прогрессивный клерк слил в сеть документы с решением суда, что стало первым случаем в истории», — имеет в виду lion72 преждевременную утечку документов, которые указывают на желание судей из Верховного суда отменить закон, разрешающий аборты во всех штатах.

«Для такого диктатора, как Байден, всё, что противоречит его желаниям, является крайностью. В истории Америки у нас никогда не было президента, который хотел бы разделить американцев так, как это изо всех сил пытается сделать Байден. Он хочет стать президентом, чтобы уничтожить Америку», — подозревает politicansareliars.

Ранее Трамп заявил, что вред, который причинил США действующий президент Джозеф Байден, значительно больше того, что смогли бы нанести стране пять самых худших президентов в истории Соединённых Штатов.

«Вы можете взять пять худших президентов за всю американскую историю, собрать их вместе, и они не смогли бы причинить — и не причинили — вред, который нанес Байден нашей стране всего за 16 месяцев», — сказал Трамп.

Коснувшись темы событий на Украине, Трамп назвал действующего главу Белого дома главным виновником произошедшего конфликта. По мнению Трампа, последствия того, что случилось на Украине, могут быть опасны для всего мира и обернуться новой мировой войной.

«Наша страна катится в ад, но мы это исправим. Я лишь надеюсь, что для этого не будет слишком поздно», — отметил Трамп. Экс-президент США добавил, что Соединёнными Штатами сейчас управляют люди, которые могут довести ситуацию до мировой войны.