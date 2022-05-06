Москва, , 22:53 — REGNUM Украинские нацисты по рекомендациям кураторов из США и Британии оборудуют свои позиции на химических предприятиях ЛНР и минируют хранилища химикатов, сообщил 6 мая на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Это предпринимается не только для исключения ответных ударов российских войск, но и для того, чтобы при отступлении дискредитировать Вооруженные силы России.

Мизинцев подчеркнул, что украинские нацисты по указанию советников из США и Британии на подконтрольных им территориях ЛНР минируют ёмкости с промышленными химикатами, чтобы при их подрыве при отступлении украинских сил вызвать обширное химическое заражение воды и воздуха.

«Совершение подобных бесчеловечных провокаций боевиками националистических батальонов, в соответствии с показаниями пленных военнослужащих ВСУ, спланировано и на других объектах в границах так называемого «треугольника химической промышленности» (Северодонецк, Лисичанск и Рубежное, общая площадь — 338 квадратных километров, население — около 300 тысяч человек), где сконцентрированы более 30 предприятий химической промышленности, наиболее крупные: «Укрхимэнерго», Северодонецкий «ОРГХИМ», «Химпоставщик», «Энергохиммаш», ООО НПП «Заря», Северодонецкий химикометаллургический завод, Северодонецкий завод жидких химических удобрений «Новоферт», ГПХЗ химический завод «Южный», химическая компания «Бензол», — рассказал Михаил Мизинцев.

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