Белград, , 23:34 — REGNUM В будущем обязательно случится «новая Ялта», и тогда президент России Владимир Путин использует косовский прецедент как ключевой аргумент для переговоров с Западом. Такое мнение высказал президент Сербии Александр Вучич 6 мая во время прямого обращения к гражданам страны.

Ялтинская конференция. 1945

Вучич отметил, что он не может сказать, когда состоится нова конференция, аналогичная по значимости с Ялтинской — через год, через пять или десять лет.

«Путин использовал для себя и своей страны нарратив, связанный с косовским прецедентом, так как считает его полезным. То, что нам это не на руку, это другое дело. Все просто. Только для нас всё дополнительно усложнилось, так как западные страны поняли, какие аргументы Путин будет использовать в переговорах с ними», — отметил президент Сербии.

Вучич высказал мнение, что Путин вряд ли сможет найти другой аргумент для защиты российских интересов на Украине.

«Нам это не походит, но это другой вопрос. Не сошлись звезды на этот раз», — сказал Вучич.

Напомним, что Ялтинская конференция состоялась в феврале 1945 года. Решения, которые были приняты на ней, оказали большое влияние на послевоенное устройство мира.

Ранее президент Путин во время встречи с Генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что косовский прецедент, созданный Западом, сделал возможным провозглашение независимости ДНР и ЛНР без разрешения властей Украины.