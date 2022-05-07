Приштина, , 02:29 — REGNUM Глава косовского движения за объединение Валён Мурати 6 мая назвал «необходимостью» новую официальную встречу премьер-министра Косово Альбина Курти и президента Сербии Александра Вучича.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик призвал Курти отойти от политического подхода к прагматическому и продемонстрировать готовность к диалогу.

Политик подчеркнул, что отказ от диалога будет означать сохранение статуса-кво и увязание в популизме, а также сохранение текущих проблем. При этом Мурати отметил, что признание со стороны Сербии не так важно, как решение других проблем двусторонних отношений, поскольку признание не определяет и не доказывает состоятельность государства и его функциональность, примером чего являются международно признанные Южный Судан и Сомали.

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