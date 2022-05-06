Москва, , 22:51 — REGNUM Восемь граждан России и одна организация 6 мая включены Минюстом РФ в списки иностранных агентов.

Леонид Гозман Ilya Voyager

Так, в список физических лиц, выполняющих в России функции иностранного агента, 6 мая добавлен Алишер Моргенштерн (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), который замечен в осуществлении политической деятельности.

В свою очередь в реестр иностранных СМИ, выполняющих в России функции иностранного агента, добавлены 6 мая ООО «Апология» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и семь физических лиц.

Среди них — Борис Кагарлицкий (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), Леонид Гозман (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), Любовь Соболь (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

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