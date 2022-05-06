Тирана, 6 мая, 2022, 23:36 — ИА Регнум. В правительстве Албании объявили о новом этапе цифровизации страны. После того, как все государственные услуги в стране 1 мая были переведены в интернет, премьер-министр Албании Эди Рама призвал банки переводить услуги в онлайн-режим.

Government.ru Дмитрий Анатольевич Медведев проводит цифровизацию

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Рама пообещал, что в ближайшее время цифровизация затронет транспортный сектор, где будет введен в оборот выпуск электронных билетов.

Политик раскритиковал албанские банки за высокие комиссии на предоставляемые услуги, особенно в интернете, и призвал осваивать новые технологии ради удобства граждан и борьбы с бюрократией. Рама назвал цифровизацию главной задачей своего третьего мандата на посту главы правительства.