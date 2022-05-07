Приштина, 7 мая 2022, 01:06 — REGNUM Более 91 тысячи кур стали жертвами птичьего гриппа в Косово. Их тушки были уничтожены. Об этом сообщил представитель агентства по пище ветеринарии Косово Лямир Тачи.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в агентстве заверили, что делают все, для сокращения масштабов эпидемии. При малейших подозрениях на места посылаются эксперты для снятия образцов.
С начала года в Косово было уничтожено 45 тысяч кг мяса и 100 тысяч литров зараженного молока.
В настоящее время эпидемия бушует почти во всех странах региона Западные Балканы.
Читайте ранее в этом сюжете: В США выявлен первый случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H5