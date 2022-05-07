Приштина, , 01:06 — REGNUM Более 91 тысячи кур стали жертвами птичьего гриппа в Косово. Их тушки были уничтожены. Об этом сообщил представитель агентства по пище ветеринарии Косово Лямир Тачи.

Комплексные учения по локализации и ликвидации условных очагов гриппа птиц Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в агентстве заверили, что делают все, для сокращения масштабов эпидемии. При малейших подозрениях на места посылаются эксперты для снятия образцов.

С начала года в Косово было уничтожено 45 тысяч кг мяса и 100 тысяч литров зараженного молока.

В настоящее время эпидемия бушует почти во всех странах региона Западные Балканы.

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