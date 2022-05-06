Белград, , 22:47 — REGNUM Сербия остается на европейском пути, но при этом не будет пренебрегать своими друзьями на Востоке. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 6 мая, во время прямого обращения к гражданам страны.

Сербия и ЕС Balkan Photos

«Меня не интересует сила того давления, которое предстоит. Только сила интересов Сербии может поменять наше отношение (к партнерам на Востоке — ИА REGNUM). Как вы могли убедиться на основании того, что происходило в последние недели и месяцы, сила давления меня вообще не интересует», — сказал Вучич.

По словам Вучича, граждане Сербии должны знать, что стратегический путь их страны ведет в Европу, и если они не в состоянии этого понять, то они сами должны подсказать президенту альтернативный путь для Сербии.

Напомним, что последние опросы общественного мнения показали, что большинство граждан Сербии выступает против её вступления в Евросоюз.