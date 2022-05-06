Аресибо, Пуэрто-Рико, 6 мая, 2022, 22:27 — ИА Регнум. Пуэрториканский рэпер Bad Bunny (Бенито Антонио Мартинес Окасио) выпустил свой новый альбом Un Verano Sin Ti и в честь этого события представил музыкальное видео на лид-сингл Moscow Mule. Об этом 6 мая рассказал портал NME.

Скриншот NME Bad Bunny

Un Verano Sin Ti, что переводится как «Лето без тебя», является четвертым альбомом Bad Bunny и продолжением альбома 2020 года El Último Tour Del Mundo.

Новый лонгплей, созданный при участии MAG, Tainy и других, включает 23 трека, в том числе несколько совместных работ: Me Porto Bonito с Ченчо Корлеоне, Tarot с Jhayco, Andrea' с Buscabulla и La Corriente с Tony Dize.