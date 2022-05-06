Москва, 6 мая, 2022, 22:25 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины планирует устроить провокации с применением химического оружия на территории Херсонской и Днепропетровской областей, чтобы затем обвинить в них российских военных, заявил 6 мая на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Провокации запланированы в пяти населённых пунктах. Их проведение назначено на 6 мая.

«По имеющейся достоверной оперативной информации, в населенных пунктах Высокополье, Ивановка, Князевка и Тополиное Херсонской области, а также в Апостолово Днепропетровской области до 24:00 6 мая 2022 года Служба безопасности Украины планирует провокации с применением химического оружия для дальнейшего обвинения Вооруженных Сил России», — рассказал Мизинцев.

Он подчеркнул, что для достижения максимального резонанса оповещение мирного населения украинскими властями не проводилось.

«Заранее предупреждаем «цивилизованный Запад», а также Организацию Объединенных Наций, Международный Комитет Красного Креста, Организацию по запрещению химического оружия, что указанные и другие подобные провокации о якобы «злодеяниях русских» в ближайшее время украинские власти планируют широко распространить через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах», — рассказал Михаил Мизинцев.