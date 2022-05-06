Бухарест, , 22:21 — REGNUM В рамках масштабной реорганизации государственного предприятия «Почта Румынии» («ПР») во всех отделениях структуры планируется открыть торговлю продуктами питания и безалкогольными напитками. Об этом 6 мая сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Почта Цитата из мф Каникулы в Простоквашино. реж.Владимир Попов. 1980. СССР

Согласно официальной информации, указанная практика стала возможной благодаря масштабному соглашению, заключенному между «ПР» и крупнейшей в регионе международной сетью супермаркетов.

Предполагается, что именно таким образом почтовая структура Румынии сможет популяризировать свои услуги и привлечь в систему дополнительные средства.

Напомним, ранее модернизация и реорганизация почты являлась основным пунктом программы действующего правительства Румынии, начавшего свою работу в декабре 2021 года.

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