Рим, 6 мая, 2022, 22:18 — ИА Регнум. По данным за март 2022 года, «рекордсменом» по росту цен среди продовольственных товаров в Италии остается подсолнечное масло (+23,3% за год), сообщили в национальной службе статистики.

Подсолнечное масло

Также быстрыми темпами дорожают свежие овощи (17,8%), сливочное масло (17,4%), макароны (13%), морепродукты (10,8%), мука (10%).

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,5%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторократное замедление темпов роста ВВП в Италии в 2022 году. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 20 млрд евро.