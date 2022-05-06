Белград, , 22:43 — REGNUM Сербия на ежедневном уровне сталкивается с различными проблемами, вызванными тем, что Белград не присоединился к антироссийским санкциям Запада. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 6 мая, отвечая на вопросы журналистов.

Александр Вучич Europeanwesternbalkans.com

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«Каждый день я вижу последствия того, что Сербия не ввела санкции против России. Результат для нас весьма отрицателен. Это я уже сейчас вижу», — отметил Вучич.

Отвечая на вопрос, потребовало ли руководство Германии во время недавнего визита сербского лидера в Берлин скорого присоединения Сербии к европейским санкциям, Вучич заявил, что с ним никто не разговаривает на языке угроз, но при этом все официальные лица Запада при любой возможности четко озвучивают, что они ожидают от Сербии.

«Это моя ноша и я буду ее нести, пока хватает сил. При этом мы ничего не требуем от России или от кого бы то ни было», — отметил Вучич.

При этом Вучич во время прямого обращения к гражданам Сербии заявил, что руководство страны придерживается положений, которые в начале украинского кризиса принял Совет по национальной безопасности.

«Это наша политика, и мы придерживаемся своей политики до тех пор, пока не будем вынуждены поменять поведение», — сказал Вучич.

Напомним, что Совет по национальной безопасности Сербии 25 февраля принял постановление из 15 пунктов, в котором осуждается нарушение «территориальной целостности Украины», но при этом подчеркивается, что Сербия выступает против введения санкций против какого бы то ни было государства, в том числе против России.