Рим, , 22:13 — REGNUM Итальянская рок-группа Maneskin собирается вернуться выпустить новый сингл под названием Supermodel на следующей неделе. Об этом 6 мая рассказал портал Music News.

Группа Maneskin Скриншот видео на YouTube

Победители «Евровидения» 2021 года представили обложку и дату выхода своей первой песни в 2022 году — 13 мая. Последним синглом группы был Mammamia, выпущенный в октябре 2021 года.

Сингл выйдет за день до финала песенного конкурса «Евровидение 2022», и ожидается, что итальянцы исполнят новый трек на открытии мероприятия в Турине, Италия.

Группа Maneskin завоевала международную популярность после победы в прошлогоднем розыгрыше конкурса с песней Zitti e Buoni.

Читайте ранее в этом сюжете: Ноэл Галлахер выпустил песню по мотивам новеллы «Моби Дик»