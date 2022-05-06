Москва, 6 мая, 2022, 22:05 — ИА Регнум. В Мариуполе с территории комбината «Азовсталь» удалось вызволить 50 мирных жителей, сообщает вечером 6 мая межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию.

Никита Третьяков ИА REGNUM Вид на «Азовсталь»

По данным штаба, эвакуация людей, удерживавшихся укронацистами, проводилась по инициативе российской стороны 6 мая. 7 мая операция будет продолжена.

«Спасены 50 мирных жителей, в том числе 11 детей. Все вызволенные гражданские лица переданы представителям Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста для доставки в избранные места временного размещения. Гуманитарная операция на «Азовстали» продолжится 7 мая», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 апреля на комбинате «Азовсталь» заблокированы украинские военные, иностранные наемники и неонацисты из полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).