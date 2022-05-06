Лондон, 6 мая, 2022, 22:01 — ИА Регнум. Британский рок-музыкант Ноэль Галлахер написал песню о «Моби-Дике» под воздействием наркотического опьянения. Об этом утверждает музыкант в разговоре с газетой The Sun 6 мая.

Christopher Johnson Ноэл Галлахер

Бывший автор песен группы Oasis рассказал, что новая песня There She Blows, которую он написал под воздействием алкоголя в Лос-Анджелесе, была вдохновлена классическим романом Германа Мелвилла 1851 года.

Газета The Sun цитирует высказывание Галлахера: «В отеле была книга, и это был «Моби-Дик». Поэтому я пошел в MedMen, магазин, где продается марихуана». 54-летний артист заявил, что трек войдет в его будущий альбом, но даже ему и его товарищам по группе трудно понять, о чем, собственно, песня. «Я прослушал текст, и даже моя группа спрашивает: «О чем это все?» Я отвечаю: «Черт знает», — рассказал музыкант. «Это отличная мелодия, она звучит как The Beatles. Это что-то вроде морского шторма».

Между тем, Галлахер пообещал, что на пластинке — продолжении альбома 2017 года Who Built The Moon? — будет много струнных, напоминающих некоторые классические треки Oasis, такие как Wonderwall.