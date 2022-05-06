Москва, 6 мая, 2022, 22:03 — ИА Регнум. У компании «Яндекс» существует список из 15 изданий, из которых он формирует топ «Новостей». Об этом сообщает Meduza (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) со ссылкой на источники в самой компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Робот «Яндекс»

Издание утверждает, что в 2019 году действующий сотрудник «Яндекса» случайно выяснил в ходе работы, что для формирования так называемого топа агрегатор новостей использовал негласный «белый список» из 15 СМИ.

В «белый список», согласно информации этого человека, входят «Известия», РИА Новости, ТАСС, «Интерфакс», а также «Коммерсант», РБК, «Ведомости», RT, «Российская газета», «Газета. ру», «Лента». Другой бывший сотрудник «Яндекса» сказал, что в «белый список» также входили ИА REGNUM, «Независимая газета» и «Взгляд».

«Яндекс» не афишировал подход, согласно которому заголовки для новостных сюжетов на первой странице «Яндекс. Новостей» берутся только из ограниченного списка СМИ. Причём это было известно только сотрудникам новостного сервиса компании.

Эту же информацию подтвердили ещё трое бывших сотрудников «Яндекса»: «белый список» используется в алгоритмах отбора для формирования заголовков на главной странице. Перечень СМИ был введён по распоряжению администрации президента, утверждает издание.

Отмечается, что «договорились о 15 позициях: взяли топ-50 самых цитируемых СМИ и из них согласовали полтора десятка». Из них составили «заголовочный список». Например, в этот список был включён РБК, но в него не вошла «Новая газета».