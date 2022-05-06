Нижний Новгород, , 21:58 — REGNUM В Нижнем Новгороде в этом году состоится второй фестиваль «Столица закатов». Праздничные концерты и салюты начнутся в столице Приволжья в июне. Об этом сообщили нижегородские СМИ 6 мая.

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По данным организаторов, фестиваль «Столица закатов», который «так понравился нижегородцам в год празднования 800-летия, состоится и в 2022 году».

«АНО «Нижний 800» стало известно, что концерты в рамках мероприятия начнутся уже в июне. В настоящий момент программа фестиваля находится на согласовании. Появляющиеся сейчас в пабликах в соцсетях даты выступлений и имена артистов являются ложными сведениями», — пишет портал «В городе N».