Цхинвал, 6 мая, 2022, 21:57 — ИА Регнум. В интересах обеспечения обороны и безопасности государства по распоряжению президента РЮО Анатолия Бибилова с 1 декабря 2022 года военная кафедра начнет свою работу в Юго-Осетинском государственном университете.

Дмитрий-5-Аверин Грузия, Абхазия и Южная Осетия

Министерству обороны Республики Южная Осетия, Министерству финансов РЮО и Юго-Осетинскому государственному университету им. А. Тибилова даны поручения до 1 ноября 2022 года реализовать необходимые мероприятия, необходимые для полноценного функционирования кафедры. По окончании военной кафедры студенты ЮОГУ станут офицерами запаса. Приказом Министра обороны республики им будет присваиваться воинское звание «Лейтенант».

На сегодня обозначены следующие воинские специальности: «Командир мотострелкового взвода», «Артиллерист», «Поисково-разведывательная деятельность».

«Этот день будет внесен золотыми буквами в новейшую историю не только ЮОГУ, но и Республики в целом», — заключает пресс-служба ЮОГУ.