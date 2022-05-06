Приштина, Сербия, 6 мая, 2022, 22:07 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 5 мая рассказал о содержании неформальной встречи с президентом Сербии Александром Вучичем в Брюсселе, которая состоялась при посредничестве европейского переговорщика Мирослава Лайчака.

Arianit Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Курти заявил, что его приоритетом в ходе встречи было отстаивание конституции и законов Косово, при этом он смотрит оптимистично на возможность скорого заключения соглашения с Сербией по вопросам энергоснабжения севера Косово и автомобильным номерам.

Встреча Курти и Вучича стала первой с июня 2021 года. На следующий день после нее, 6 мая, сербский президент заявил, что диалог почти не существует, а в Косово отказываются воспринимать предложения сербской стороны.