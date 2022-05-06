Рим, , 21:49 — REGNUM Премьер-министр Италии Марио Драги не намерен приходить с отчетом в парламент страны до поездки в Вашингтон (намечена на начало следующей недели, 9−15 мая), поскольку на это не остается времени, сообщили в пресс-службе правительства 6 мая.

Марио Драги World Economic Forum

Представители ряда парламентских сил, в том числе входящих в правящую коалицию, настаивали на приходе Драги — они намерены задать ему прямые вопросы о том, какую именно позицию по украинскому вопросу занимает Драги на встречах лидеров ЕС — пока депутатам об этом не сообщали.

Парламент может по такому случаю собраться и в выходные, а если премьер все-таки откажется от отчета, это вызовет «большое разочарование», сказал предшественник Драги на этом посту, лидер популистов Джузеппе Конте.

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Представители большинства политических партий и основных СМИ Италии с 24 февраля 2022 года соревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента. Неожиданно жесткую алармистскую антироссийскую риторику премьер-министра Марио Драги объясняют его планами занять место генсека НАТО.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,5%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторократное замедление темпов роста ВВП в Италии в 2022 году. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 20 млрд евро.