Женева, Швейцария, , 21:49 — REGNUM В мире за последние сутки зарегистрировано 519 522 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 2057 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 6 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 513 955 910 носителей вируса, подтверждено 6 249 700 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 527 380 выявленных инфицированных и 3151 умершем пациенте с коронавирусом за сутки.