6 мая 2022 | Время чтения 2 мин

Ксаверий де Местр, , 22:40 — REGNUM Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США ограничило взрослым доступ к вакцине от коронавируса компании Johnson & Johnson, ссылаясь на проблемы безопасности. Отныне препарат смогут получить только те американцы, у которых нет доступа к вакцинам компаний Pfizer и Moderna. В группу попадают и те, кто не может воспользоваться вакциной других компаний по медицинским показаниям.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно данным управления, 60 человек, получивших вакцину Johnson & Johnson, серьезно пострадали из-за свертываемости крови, а еще девять погибли. Всего препарат получили примерно 18 миллионов американцев.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The New York Times.

Вакцина Johnson & Johnson против COVID-19 New York National Guard

«Помните ли вы, как Twitter блокировал людей, когда они говорили о смертях от вакцин? Не так давно это было, если вы забыли…» — пишет @liporase.

«Вакцина Sputnik, чья эффективность составляет 91% среди пожилых людей, намного лучше, чем Astra Zeneca или Pfizer, и в 7 раз дешевле. Именно поэтому она была бойкотирована НАТО», — отмечает @SilviaMFerrand1.

«Еще одна реклама вакцин Pfizer», — иронизирует @MarkDun41 659 613.

«ОМГ!!! Неужели J& J… Не заплатили достаточно американским регуляторам и поэтому именно их вакцина теперь заблокирована», — подозрителен @BubenPhil.

«О… не может быть. Не может быть. Не может быть, чтобы вакцина была небезопасной. Вы говорили нам, что она не может быть небезопасной», — указывает @camdawg_69.

«Всё дело в том, что у политиков гораздо больше акций Pfizer», — указывает @NMRedRaider.

«Если бы вы сказали это 6 месяцев назад, вас бы забанили в социальных сетях за «дезинформацию», — комментирует @jake_pauk.

Вакцина Johnson & Johnson против COVID-19 U.S. Department of State

«Именно это должны были выявить долгосрочные испытания, прежде чем наш регулятор FDA одобрил вакцинацию от коронавируса», — подчеркивает @CMGromoll.

«А помните, как людям говорили, что они должны вакцинироваться или они потеряют работу!» — негодует @NOSTRAYZ.

«Слишком поздно», — уверена @QuantumTI.

«Нельзя доверять ничему, что Johnson & Johnson выпускает на рынок…» — подозревает @Penelop29 486 327.

«New York Times должна быть запрещена за размещение ложной информации! Что? Это не ложная информация? То есть вакцина действительно вызывает потенциально смертельные осложнения???? Пожалуйста, извинитесь перед «теоретиками заговора», которых Twitter забанил несколько месяцев назад только за то, что они сказали то же самое, о чем сейчас пишет эта газета. Спасибо», — просит @semperabsurda.

Ранее руководство социальной сети Twitter ограничило доступ к учётной записи российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Как сообщало ИА REGNUM, необходимость предоставлять университетам документы о прохождении вакцинации от коронавируса вынудила многих американских студентов подделывать справки. Без такой бумажки учащимся запрещается посещать занятия.

При этом и профессора, и студенты беспокоятся по поводу того, как легко подделать документы. В интернете развивается целая индустрия, готовая удовлетворить тех, кто отказывается от вакцинации по личным или религиозным причинам.

Напомним, что врач-гомеопат из Калифорнии стала первым гражданином США, которому предъявили федеральные обвинения в связи с поддельными вакцинациями против COVID-19 и фальсификацией справок.

Читайте ранее в этом сюжете: США о вакцинации: «Боритесь с чрезмерным влиянием правительства уже сейчас»