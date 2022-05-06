Приштина, , 22:05 — REGNUM В НАТО 6 мая прокомментировали сообщения о том, что Косово намерено присоединиться к программе Партнерство ради мира.

Голубь мира Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщает Радио Свободная Европа (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), подобные намерения демонстрируют приверженность Косово продолжению курса на евроатлантическую интеграцию, однако реализация этих планов зависит от позиции всех стран-участниц НАТО, четверо из которых не признают независимости Косово — Греция, Румыния, Словакия и Испания. В НАТО подчеркнули, что считают диалог Косово и Сербии единственным устойчивым решением этой проблемы.

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В альянсе подчеркнули, что все решения принимаются консенсусом. Напомним, в НАТО официально не поддержали принятое в 2018 году решение косовских властей о преобразовании Сил безопасности в армию НАТО, однако США и другие страны альянса оказывают поддержку Косово на этом пути.

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