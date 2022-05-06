Москва, 6 мая, 2022, 21:44 — ИА Регнум. Курс рубля резко снизился по отношению к доллару и евро на торгах в пятницу, 6 мая, тем не менее вырос к обеим валютам по итогам недели. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 69,40 рубля, что на 2 рубля 40 копеек выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии. В свою очередь курс евро вырос на 3 рубля 20 копеек и достиг 73,25 рубля.

В целом же за короткую рабочую неделю доллар на Мосбирже подешевел на 1,56 рубля, евро — на 1,50 рубля.