Сеул, , 21:42 — REGNUM Южнокорейский поп-исполнитель PSY (Пак Чжэ Сан) признался, что сотрудничество с Suga (Мин Юнги) из BTS вдохновило его на долгожданное возвращение в качестве сольного певца. Об этом 6 мая рассказал портал Billboard.

BTS на сцене (сс) Republic of Korea

В недавнем интервью Billboard корейский певец рассказал, что последние несколько лет он провел вдали от собственной музыкальной карьеры, вместо этого возглавив развлекательную компанию P Nation и управляя ее артистами. «В последние два года я ни дня не был артистом — это огромная разница по сравнению с моими последними 22 годами», — рассказал Psy в интервью Billboard о своем переходе на руководящую роль в музыкальной индустрии. «Это были единственные два года, которые я не прожил как артист».

Но 44-летний музыкант вскоре вновь открыл для себя любовь к музыке после того, как участник группы BTS Мин Юнги обратился к PSY c желанием спродюсировать следующий сингл.

Песня That That в итоге стала заглавной композицией девятого студийного альбома Psy 9th. «Он пришел с треком и предложил его мне. Он хотел спродюсировать песню для меня».

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