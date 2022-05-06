Нижний Новгород, , 21:38 — REGNUM Ученик девятого класса нижегородской школы принес на занятия самодельный пистолет для игровых целей. С его родителями провели профилактическую беседу. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД 6 мая.

Нижний Новгород Андрей Репин © ИА REGNUM

По данным ведомства, инцидент произошел 19 апреля. Школьник пришел на занятия с предметом, похожим на самодельное оружие.

«Сотрудники полиции выяснили, что подросток изготовил из деревянных брусков и металлической трубки модель пистолета, предназначенную для использования в декоративных и игровых целях. В ней не было механизмов для выстрела. Подросток принес модель в школу, чтобы продемонстрировать одноклассникам, что умеет делать такие поделки», — цитирует представителя МВД портал NewsNN.