Гавана, , 21:37 — REGNUM Правительство Кубы не рассматривает версию теракта в качестве причины взрыва в гаванском отеле «Саратога».

Гавана, Куба Unuudur.com

Об этом 6 мая было заявлено на официальной странице кубинского правительства в Twitter.

«На данный момент пропавшими без вести считаются 13 человек. Расследование продолжается, и всё указывает на то, что взрыв был результатом несчастного случая», — отмечено в сообщении правительства Кубы.

Напомним, 6 мая в центре Гаваны произошёл взрыв в гостинице «Саратога», расположенной в центре кубинской столицы напротив гаванского Капитолия.

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