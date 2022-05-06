Москва, 6 мая, 2022, 21:36 — ИА Регнум. Сервис «Яндекс. Новости» сообщил ИА REGNUM о введении санкций против агентства за публикацию статьи «Шавка лает на соседа, которого не любит хозяин: Киев вновь оскорбляет ФРГ».

Иван Шилов ИА REGNUM «Яндекс»

Авторский заголовок обозревателя ИА REGNUM Михаила Демурина в «Яндекс Новости» сочли «неприемлемым», поскольку он содержит оценочные суждения без указания автора суждения.

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Материалы агентства не будут попадать в заголовки сюжетов «Яндекс. Новостей» в течение двух недель, отметили представители сервиса.

Использование таких суждений в заголовках запрещено правилами ресурса — безотносительно того, кто и о чём выносит суждение.

Другими словами, с точки зрения «Яндекс. Новости» предпочтительнее опубликовать заголовок с оценочным русофобским суждением, скажем, одного из украинских радикалов, указав, какой именно радикал это произнес, чем публиковать заголовок с оценочным суждением патриотического характера, не указав фамилию конкретного патриота.

По всей видимости, «Яндекс» считает себя демиургом массовой информации в России и предполагает, что и в ситуации СВО может играть на стороне противника России, прикрываясь «правилами сервиса», которые никак не могут влиять на редакционную политику российских СМИ — это противоречит закону.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, «Яндекс» и в целом занимает проукраинскую и антироссийскую позицию, поэтому странно, что власти до сих позволяют «Яндексу» манипулировать информацией СМИ.