Вашингтон, , 21:29 — REGNUM Президент США Джо Байден намерен 9 мая подписать двухпартийный законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу, сообщила 6 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Джо Байден (сс) jlhervàs

Отмечается, что данный законопроект, инициированный республиканцами, призван упростить оказание военной помощи Киеву.

В рамках проекта американский лидер сможет в 2022 и 2023 финансовых годах приказать администрации Белого дома предоставить Украине или правительствам стран Восточной Европы во временное пользование военную технику и другое имущество.

В течении 60 дней после подписания закона Байден будет одязан разработать ускоренные механизмы данных военных поставок.

Данный закон позволит администрации Байдена обойти многие бюрократические «препятствия», чтобы в кратчайший срок нарастить объемы военной помощи Украине. Все поставки будут осуществляться в кредит или в аренду.

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