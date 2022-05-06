Москва, 6 мая, 2022, 21:20 — ИА Регнум. Тяжёлые условия для российской экономики в связи с санкциями и ограничением импорта будут только нарастать. Об этом 6 мая корреспонденту ИА REGNUM заявил основатель Mozhenkov Progress Consulting Владимир Моженков.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Дефицит большинства товаров, ввозимых из-за границы, наблюдается уже сейчас. Это автомобили и запчасти, бытовая техника и электроника, косметика и парфюмерия, продукты питания и непродовольственные товары», — заявил Моженков.

«Во втором и третьем квартале текущего года ситуация будет только усугубляться, и я думаю, самый тяжелый период придётся на следующий год. Предприниматели столкнутся с шоковой терапией в виде экономического шторма, что станет стимулом к трансформации бизнеса под новые реалии. Например, поиск новых поставщиков и рынков сбыта, в первую очередь — в регионах Юго-Восточной Азии», — указал он.

Дополнительные расходы на логистику будут закладываться в себестоимость товаров, а это, как правило, это приводит к росту потребительских цен. Поэтому «уже сейчас необходимо готовить антикризисные стратегии и трансформировать бизнес, чтобы оптимизировать статьи расходов и удержать тем самым цены», призвал эксперт.

«На мой взгляд, экономический шторм продлится ближайшие два года, поэтому руководителям и собственникам бизнеса надо прокачивать свою эффективность», — подчеркнул Моженков.

«К концу года в России ожидается рост инфляции, а также снижение ВВП по некоторым прогнозам на 8-11%. Эти факторы также негативно отразятся на потребительских ценах. Однако любой экономический кризис — период уникальных возможностей и оптимизации бизнеса, открытия новых направлений и видов деятельности, особенно, в рамках политики импортозамещения», — заключил он.