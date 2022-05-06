Белград, 6 мая, 2022, 21:34 — ИА Регнум. Сербия начинает с Газпромом переговоры о закупке газа. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 6 мая во время прямого телевизионного обращения к гражданам страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«Мы на сто процентов зависим от российского газа, и так будет еще как минимум два года, а может быть и дольше. Хорошо то, что мы работаем над диверсификацией, но я не могу рассказывать сказки», — заявил Александр Вучич.

По словам Вучича, если бы Сербия получила такую цену газа, которая на сто процентов была бы привязана к нефтяной формуле, это было бы примерно $320−350 за 1000 кубометров газа. При этом Вучич отметил, что такой вариант просто нереален. Он добавил, что для Сербии приемлема формула, где цена газа рассчитывалась бы на 80% исходя из стоимости нефти и на 20% исходя из стоимости газа на бирже.

«До конца мая у нас должен быть новый газовый контракт», — заявил Вучич.

Напомним, что предыдущий долгосрочный газовый контракт с Сербией закончился в конце 2021 года. Сербию тогда не устроила формула, которую предлагал Газпром. Во время переговоров с Владимиром Путиным Вучич тогда оговорил, что прежние условия контракта будут действовать для Сербии еще полгода.