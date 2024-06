Вашингтон, 6 мая, 2022, 21:18 — ИА Регнум. Американская инди-рок-группа Death Cab For Cutie в своих социальных сетях объявила, что закончила работу над своим новым альбомом и вернется с новой музыкой на следующей неделе. Об этом коллектив рассказал 5 мая.

Скриншот YouTube Концерт Death Cab For Cutie

Death Cab For Cutie закончили работу над своим 10-м студийным альбомом, а также сообщили, что первый сингл из будущей пластинки выйдет 11 мая. Они написали: «Новый альбом готов. Новая музыка 11 мая».

Новый альбом Death Cab For Cutie последует за альбомом 2018 года Thank You For Today.