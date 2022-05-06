Вашингтон, 6 мая 2022, 21:32 — REGNUM Президент США Джо Байден в скором времени может дать поручение о предоставлении Украине дополнительной военной помощи, сообщает 6 мая Reuters.
В ближайшие время президент может утвердить дополнительный пакет военной помощи на сумму порядка $100 млн, рассказал источник в администрации Белого дома.
Скорее всего новые поставки будет включать снаряды для гаубиц.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 5 мая подтвердил получение киевским режимом военной и финансовой помощи от Запада на $12 млрд.
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