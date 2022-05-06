Москва, 6 мая, 2022, 21:15 — ИА Регнум. С начала российской военной операции по денацификации Украины уничтожены 152 самолёта, 112 вертолётов и 749 беспилотных летательных аппаратов украинских нацистов, сообщил вечером 6 мая на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

Кроме того, российские военные уничтожили 291 зенитно-ракетный комплекс ПВО.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 152 самолета, 112 вертолетов, 749 беспилотных летательных аппаратов, 291 зенитный ракетный комплекс,

2867 танков и других боевых бронированных машин, 331 установка реактивных систем залпового огня, 1345 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2698 единиц специальной военной автомобильной техники», — напомнил Конашенков.