Москва, , 22:08 — REGNUM Российская актриса Нонна Гришаева рассказала о том, что ей не понравилось участвовать в телешоу «Маска». Об этом 6 мая пишет портал «Народные Новости».

Нонна Гришаева Кадр из интервью для Станислава Ярушина

«У меня было тогда такое тяжёлое и моральное состояние, и физическое. Я ещё упала со сцены там, чудом не сломала руку или ногу. Ничего не видно в этой маске. Я просто оступилась на сцене. Была очень серьёзная травма. В последнем номере я встать не могла на помост, меня на руках выносил танцор», — заявила актриса. Также Гришаева призналась, что ей было сложно сниматься в проекте из-за его специфики.

Напомним, что Нонна Гришаева участвовала в третьем сезоне телешоу «Маска» в образе Лошади. Однако уже по завершении четвёртого выпуска актриса выбыла из проекта.

Читайте ранее в этом сюжете: Продюсер Лавров рассказал правду про «Поле чудес»