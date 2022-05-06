Москва, 6 мая, 2022, 21:13 — ИА Регнум. Сохранение повышенных цен на товары в России объясняется несколькими факторами. Об этом 6 мая корреспонденту ИА REGNUM заявил основатель Mozhenkov Progress Consulting Владимир Моженков.

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«Сохранение высоких цен на различные товары в России объясняется тем, что большинство руководителей предприятий и собственников бизнеса считают, что рубль укрепляется искусственно», — заявил Моженков.

«Также большая часть продукции, которая поставлялась из-за границы, стала дефицитной, поэтому стоимость ее растёт, так как спрос превышает предложение. Кроме того, многие позиции импортируемых в Россию товаров сейчас закупаются по системе параллельного импорта, что увеличивает логистические издержки, соответственно, отражается и на конечной стоимости продукции для потребителей», — указал он.

Помимо перечисленного, на каждом этапе производства товаров в России есть импортная составляющая, что увеличивает себестоимость продукции, указал эксперт.

«Это касается сырья, цен на его доставку, упаковки и других позиций. Например, раньше доставка продуктов из Европы обходилась в 3 тыс. евро за фуру, то сейчас это стоит в 4 раза больше — 12 тыс. евро. Упаковка для продуктов питания также стала дороже на 15-45%. Ещё одна причина высоких цен в том, что из-за роста мировой инфляции европейские продукты в принципе подорожали в евро, сверх того, что возросла стоимость их экспорта», — подчеркнул Моженков.