Рим, , 21:12 — REGNUM Итальянское издание Termometro Politico 6 мая опубликовало итоги опроса об интервью главы МИД России Сергея Лаврова одному из телеканалов холдинга Mediaset.

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

Задавался вопрос, было ли «верным» («справедливым» — giusto) приглашение Лаврова.

Утвердительно ответили 62,6% респондентов. Около половины из них выбрали вариант ответа «потому что у журналистов есть право приглашать кого они считают нужным», остальные — «потому что мы слышали выступление президента Украины в парламенте, но не слышали другую сторону».

35,5% граждан полагают, что приглашение Лаврова в телеэфир было ошибкой. По мнению 19,3%, «в России нет свободы слова», а потому такие приглашения неуместны. 16,2% респондентов считают, что неверным был формат — Лаврову должен был кто-то «противостоять».