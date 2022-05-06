Москва, , 21:07 — REGNUM В воздушном пространстве Луганской Народной Республики сбит истребитель Су-27 украинских воздушных сил, сообщил вечером 6 мая на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Украинский истребитель был уничтожен в районе посёлка Платоновка.

Кроме того, в небе над ДНР и ЛНР российские подразделения ПВО сбили семь украинских БПЛА.

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Платоновка Луганской Народной Республики.

Кроме того, уничтожены: семь украинских беспилотных летательных аппаратов над населёнными пунктами Липцы Харьковской области, Сладкое, Землянка Донецкой Народной Республики, Третьяковка, Варваровка Луганской Народной Республики и в районе острова Змеиный.

Также в районе города Изюм перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч»", — рассказал Конашенков.

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