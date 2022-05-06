Белград, 6 мая, 2022, 21:27 — ИА Регнум. Сербия организует процесс собственного снабжения нефтью после того, как ознакомится с шестым пакетом антироссийских санкций, который готовит Евросоюз. Об этом заявил президент СербииАлександр Вучич 6 мая в Белграде во время прямого телевизионного обращения к населению страны.

Predsednik.rs Александр Вучич

Вучич отметил, что раньше Сербия импортировала 20% иракской нефти и 20% российской, потом, из-за уменьшения стоимости российской нефти, ее доля в снабжении Сербии этим энергоносителем выросла до 60%.

«Я верю, что мы сможем продолжить с российскими партнерами это дело. Чтобы там не случилось, мы должны обеспечить нефть», — рассказал Вучич.

Поэтому Сербия ведет переговоры о расширении мощностей нефтяных хранилищ, добавил президент.

«Мы хотели бы увеличить эти мощности до одного миллиона тонн, мы обсуждаем этот вопрос, которые могут быстро построить для нас эти хранилища», — отметил Вучич.

Напомним, что ранее Сербия обсуждала строительство нефтяных хранилищ с британскими компаниями.