Лондон, 6 мая, 2022, 21:06 — ИА Регнум. Британская инди-рок-группа Everything Everything выпустили новый сингл Pizza Boy в качестве четвертого превью из будущего альбома Raw Data Feel. Об этом 6 мая рассказал портал The Line Of Best Fit.

Pizza Boy следует за предыдущими синглами I Want A Love Like This, Teletype и Bad Friday и сопровождается видеоклипом, смонтированным Джонатаном Хиггсом из группы.

«Песня рассказывает о восстановлении после психологической травмы, когда сосредоточиваешься на одиночестве», — говорят представители Everything Everything. Raw Data Feel последует за альбомом Re-Animator 2020 года.