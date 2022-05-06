Скопье, 6 мая, 2022, 21:12 — ИА Регнум. В Северной Македонии за последние сутки в результате обследования 1084 образцов выявили 77 новых случаев заражения коронавирусом, из них 25 — повторные. Также в стране зарегистрирован 101 случай выздоровления. Об этом 6 мая сообщили в министерстве здравоохранения республики.

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По последним данным, за сутки в стране не зарегистрировали ни одной смерти пациента с COVID-19. В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявлен 310 140 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9284, 300 208 пациентов выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 648. Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали ранее заявил о том, что коронавирус в стране еще не умер, однако с 4 мая в стране отменили все коронавирусные ограничения.