Москва, , 09:00 — REGNUM В вопросе работы зарубежных компаний в России важна определенность. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 мая, об этом завил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«В этом вопросе самое важное — определенность. Готовы работать дальше — мы никого не выгоняем: наша страна открыта, приветствует инвестиции в свою экономику», — сказал Володин.

Желающим уйти следует понимать риски: вернуться обратно на российский рынок будет непросто.

«Но если они начинают плясать под дудку Вашингтона и принимают решение уйти из России, — это их выбор. Но не факт, что получится вернуться обратно. Их нишу быстро займут российские и азиатские компании», — рассуждает спикер Госдумы.

На фоне спецоперации на Украине и последовавших санкций ряд зарубежных компаний приняли решение покинуть Россию. В то же время Минпромторг утвердил перечень товаров, которые разрешены для параллельного импорта — 96 пунктов, куда вошли в том числе косметические товары, химические компоненты, предметы одежды, автомобили, игровые приставки и так далее.

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