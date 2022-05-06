Москва, 6 мая, 2022, 22:07 — ИА Регнум. Российский актёр Юрий Назаров рассказал о том, что художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков домогался его дочери Татьяны. Об этом 6 мая пишет портал «Культуромания».

Westpress Kaliningrad Владимир Машков. Актер и режиссер

Подробности инцидента Назаров раскрывать не стал, однако отметил, что руководитель «завлекал положением и врал», а также обещал продвинуть его дочь по карьерной лестнице через домогательства. Сам Машков высказывание актёра пока что никак не прокомментировал.

Напомним, что Владимир Машков стал художественным руководителем Московского театра Олега Табакова в 2018 году. Помимо работы в театре, Машков также активно снимается в кино.